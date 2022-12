Peinliche Panne: Kanzler Scholz verblüfft mit Weihnachts-Post auf Instagram

Ein Post auf Instagram hat an Heiligabend etliche Follower von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) amüsiert. Wie es aus dem Kanzleramt inzwischen heißt, habe ein technischer Fehler vorgelegen – der Beitrag in der Instagram-Story des Kanzlers wurde schnell gelöscht. Doch einigen Nutzern ist es gelungen, einen Screenshot des kuriosen Posts zu machen. Seitdem geistert eine Ananas-Tanne durchs Netz.

In der Instagram-Story des Kanzlers war an Heiligabend offenbar ein Bild gepostet worden, das einen festlich geschmückten Tisch mit fünf Teelichtern, mehreren goldenen Ferrero-Rocher-Pralinen – und mit einer abgeschnittenen Ananas zeigte, die wie eine tropische Weihnachtstanne auf einem Teller thronte. Dazu erschien der Spruch: „I ❤️ our 🎄! Frohe Weihnachten euch allen!“ Hat der Kanzler den traditionellen Weihnachtsbaum etwa mit einer eher unkonventionellen Ananas ersetzt?

Wer steckt hinter der Ananas-Tanne?

Nutzerinnen und Nutzer vermuten, dass ein Social Media-Mitarbeiter des Kanzleramts seinen privaten Account mit dem offiziellen Profil von Olaf Scholz verwechselt hat. Auf Anfrage der Bild-Zeitung sagte ein Sprecher aus dem Bundespresseamt: „Bei dem Post handelt es sich nicht um einen Post des Bundeskanzlers. Er wurde daher umgehend gelöscht. Hintergrund ist ein technisches Versehen. Die technischen Abläufe werden überprüft, um ein solches Versehen zukünftig zu vermeiden.“

Bundeskanzler Olaf Scholz hatte zuvor in seiner Weihnachtsansprache all jenen gedankt, die in diesen Tagen arbeiten. Dem Social Media-Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin hätte vielleicht ein wenig mehr Abstand zum Job an Heiligabend gut getan.