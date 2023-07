Große Panne: Philippinen werben um Touristen – mit Bildern aus der Schweiz

Für umgerechnet 800.000 Euro hat die philippinische Regierung eine neue Kampagne in Auftrag gegeben, um Touristen anzuwerben. Sie ließen von einer PR-Agentur ein aufwändiges Video anfertigen, das in kurzer Abfolge Einblicke von Landschaften, traumhafter Natur und glücklichen Menschen.

Einen Haken gab es jedoch: Die Ortschaften in dem Video sind nicht auf den Philippinen zu finden. Zu den Archivaufnahmen im Clip gehören Reisterrassen in Indonesien, eine Silhouette eines Fischers in Thailand, die Landebahn eines Flughafens in der Schweiz und Sanddünen in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Verantwortlich für das Missgeschick ist laut dem Ministerium die örtliche PR-Agentur, die das Video gedreht hat. Die Behörde erklärte am Montag, sie sei „empört und zutiefst enttäuscht“. Der Vertrag mit der Agentur sei gekündigt worden.

Große Freude über den Werbefilm – dann plötzlich die Enttäuschung.

Das rund eineinhalb Minuten lange Video, das vergangene Woche veröffentlicht wurde, stand unter dem Slogan „Love the Philippines“. Zunächst war die Freude über den gelungenen Werbefilm groß. Die Werbeagentur hinter der Kampagne, DDB, entschuldigte sich am Sonntag für das „unglückselige Versehen“, nachdem die bekannte philippinische Bloggerin Sass Rogando Sasot ihren Anhängern auf Facebook mitgeteilt hatte, dass einige der Aufnahmen aus anderen Ländern stammen. Der Clip wird inzwischen nicht mehr von dem Ministerium genutzt.

Zahlreiche Internet-User machten sich Online über das Werbevideo lustig und posteten, zum Leidwesen des DDB und der philippinischen Tourismusbranche, zahlreiche Orte mit dem Hashtag „LoveThePhilippines“.

PR-Agentur übernimmt volle Verantwortung für den Fehler

Die Agentur räumte ein, sie übernehme die volle Verantwortung für den misslungenen Clip: „Die Verwendung von ausländischem Filmmaterial in einer Werbekampagne für die Philippinen ist höchst unangemessen und steht im Widerspruch zu den Zielen des Ministeriums“, hieß es.

Die Philippinen bestehen aus rund 7600 Inseln. Das südostasiatische Land ist bekannt für seine Traumstrände. Im Landesinneren locken Nationalparks, Dschungel, Wasserfälle und Berglandschaften.