Brasiliens Fußball-Legende Pelé hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin aufgefordert, den Einmarsch seiner Armee in der Ukraine zu beenden. „Stoppen Sie die Invasion. Es gibt absolut keine Rechtfertigung für diese anhaltende Gewalt“, schrieb er in einem offenen Brief an Putin auf der Online-Plattform Instagram am Mittwoch. „Dieser Konflikt ist böse, ungerechtfertigt und bringt nichts als Schmerz, Angst, Schrecken und Qualen.“

Der 81-Jährige fügte hinzu: „Kriege gibt es nur, um Nationen zu trennen, und es gibt keine Ideologie, die es rechtfertigt, dass Raketen die Träume von Kindern begraben, Familien ruinieren und Unschuldige töten.“ Pelé erinnerte sich daran, Putin in der Vergangenheit getroffen zu haben und „ein Lächeln mit einem langen Händedruck“ ausgetauscht zu haben. „Die Macht, diesen Konflikt zu beenden, liegt in Ihren Händen. Dieselben, die ich in Moskau bei unserem letzten Treffen 2017 geschüttelt habe“, schrieb er.

Anlass für Pelés Wortmeldung war das Länderspiel der ukrainischen Herrenfußballmannschaft gegen Schottland. Es handelt sich um die erste internationale Begegnung des Nationalteams seit Beginn des russischen Angriffskriegs.

Edson Arantes do Nascimento, genannt Pelé, gilt als einer der größten Fußballer aller Zeiten. In den vergangenen Jahren hatte der dreifache Fußball-Weltmeister immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.