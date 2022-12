Exhibitionist onaniert in S-Bahn: Polizei fahndet nach diesem Mann

Die Brandenburger Polizei fahndet nach einem Mann, der am 6. August 2022 auf Fahrt mit der S-Bahnlinie S1 von Hohen Neuendorf nach Oranienburg sein Geschlechtsteil entblößt hat. Gegen 21 Uhr war er laut Polizei-Mitteilung in Hohen Neuendorf in die Bahn gestiegen, entblößte während der Fahrt seinen Intimbereich und befriedigte sich selbst. 15 Minuten später verließ er den Zug in Oranienburg, wo eine Zeugin ein Foto von ihm machen konnte. Mit dem Bild wird nun nach dem Mann gefahndet.

Die Zeugin beschreibt den Mann als korpulent und schätzt seine Größe auf 1,65 Meter bis 1,70 Meter. Er soll etwa 35 bis 40 Jahre gewesen sein und hatte einen Dreitagebart. Am Tattag trug der Unbekannte eine kurze Jeans, ein schwarzes Tanktop, ein schwarz-weißes Basecap, Latschen und weiße Socken. Auch hatte er eine Bauchtasche und einen schwarzen Rucksack dabei und trug eine Kette sowie eine Armbanduhr.

Die Polizei fragt: Wer erkennt den Mann? Wem ist er bereits in Hohen Neuendorf oder Oranienburg aufgefallen? Wer kennt den Aufenthaltsort des Mannes? Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion in Oranienburg unter der Telefonnummer 03301-8510.