Penis-Teddy auf Plakat: AfD Sachsen plant umstrittene Aktion an Schulwegen

Die AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag hat angekündigt, eine Plakatkampagne entlang von Schulwegen zu starten. Bei der Vorstellung der Plakate unter dem Motto „Genderwahn raus aus dem Stundenplan“ zeigte der Fraktionsvorsitzende Jörg Urban gemeinsam mit Rolf Weigand, bildungspolitischer Sprecher der Fraktion, die Motive. Auch darunter: Ein Teddy mit einem auffällig großem männlichen Geschlechtsteil.

AfD kritisiert auch „Schule der Vielfalt“ in Leipzig

Die Plakate sollen Eltern „informieren“ und die Aufmerksamkeit auf den angeblichen „Genderwahn“ an deutschen Schulen richten. „Wir wollen, dass in den Schulen das Leitbild der Familie als Vater, Mutter, Kind gelehrt wird“, so Urban. Genderideologie und Frühsexualisierung der Kinder habe in der Schule nichts zu suchen.

Besonders kritisierte der Fraktionsvorsitzende auch das Projekt „Schule der Vielfalt“. Das Antidiskriminierungsprogramm setzt sich dafür ein, dass an Schulen mehr gegen Homo- und Transphobie und mehr für Akzeptanz geworben wird. Zuletzt wurde das Leipziger Reclam-Gymnasium als erste ostdeutsche Schule in das Netzwerk aufgenommen.

Ob die AfD die Plakate tatsächlich entlang der Schulwege aufhängen kann, ist jedoch rechtlich umstritten. „Politische Parteien haben grundsätzlich keinen Rechtsanspruch auf die Erteilung einer entsprechenden Erlaubnis zum Aufhängen von Plakaten im öffentlichen Straßenraum“, erklärte Jura-Professor Jochen Rozek von der Universität Leipzig gegenüber T-Online.