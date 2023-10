Seit dem Großangriff der Hamas auf Israel und den anschließenden israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen wurden US-Stützpunkte in Irak und Syrien mehrfach mit Raketen und Drohnen angegriffen. Dabei sind 24 Militärangehörige verletzt worden. Dies bestätigte das US-Verteidigungsministerium US Central Command (CENTCOM) am Dienstag.



Nur bei einem Angriff, der am 18. Oktober von zwei Drohnen auf den Militärstützpunkt al-Tanf in Südsyrien durchgeführt wurde, wurden zwanzig US-Soldaten verletzt. Am selben Tag wurden vier weitere US-Soldaten bei zwei getrennten Drohnenangriffen auf den Stützpunkt al-Asad im Westirak verletzt, teilte das CENTCOM mit.

Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Brigadegeneral Pat Ryder, äußerte sich in seiner letzten Pressekonferenz am Dienstag ebenfalls zu den vermehrten Angriffen, wie aus einem offiziellen Protokoll hervorgeht. Zwischen dem 17. und dem 24. Oktober wurden laut Ryder die US- und Koalitionstruppen im Irak und in Syrien mindestens 13 Mal mit Drohnen und Raketen angegriffen.

Pentagon: Steckt der Iran dahinter?

Auf die Frage von Journalisten, ob der Iran dafür verantwortlich sei, sagte er: „Wir wissen, dass die Gruppen, die diese Angriffe verüben, von der IRGC (Islamische Revolutionsgarde) und dem iranischen Regime unterstützt werden“. Außerdem sagte er voraus, dass es „in naher Zukunft zu einer erheblichen Eskalation gegen die US-Streitkräfte und das US-Personal in der gesamten Region“ kommen werde, die „von iranischen Proxys (Anm.d.Red.: Stellvertretern) und letztlich vom Iran ausgehen“ werde.

Bei einem weiteren Vorfall fing ein Kriegsschiff der US-Marine in der Nähe des Jemen drei Raketen und mehrere Drohnen ab, die laut Ryder von der mit dem Iran verbündeten Houthi-Bewegung abgeschossen worden waren. Ihm zufolge schien es, dass die Raketen möglicherweise in Richtung Israel unterwegs waren. Er sah jedoch keinen Zusammenhang zwischen der Zunahme der Angriffe und dem Konflikt zwischen Israel und der Hamas. „Zum jetzigen Zeitpunkt lassen die uns vorliegenden Informationen keinen direkten Zusammenhang mit den Hamas-Angriffen vom 7. Oktober erkennen“, so Ryder.