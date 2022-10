Milliardär Elon Musk hat einem Medienbericht zufolge vorgeschlagen, Twitter für den ursprünglichen Angebotspreis von 54,20 Dollar pro Aktie zu kaufen. Wie das US-Portal Bloomberg News erfahren haben will, habe der reichste Mann der Welt einen Brief an Twitter geschickt, in dem er den Verantwortlichen den Vorschlag unterbreitet haben soll. Bloomberg beruft sich dabei auf Insider, die anonym bleiben wollen.

Die Twitter-Aktien stiegen nach der Nachricht um bis zu Prozent, nachdem der Handel kurzzeitig unterbrochen wurde. Musk hatte seit Monaten versucht, aus seinem im April unterzeichneten Vertrag zur Übernahme von Twitter auszusteigen. Kurz darauf zeigte er erste Anzeichen von Reue und behauptete, Twitter habe ihn über die Größe seiner Nutzerbasis und die Verbreitung automatisierter Konten, so genannter Bots, getäuscht.

Der Tesla-Chef hatte erst Ende August neue Argumente öffentlich gemacht, warum er Twitter nicht mehr übernehmen will. Dabei brachte er die jüngst bekanntgewordenen Anschuldigungen eines Whistleblowers ins Spiel, der Twitter unter anderem mangelnden Schutz von Nutzerdaten und andere Sicherheitsschwächen vorwirft.