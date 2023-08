Angesichts des Personalmangels in Kindertagesstätten hat die Vorsitzende des Bundeselternrats, Christiane Gotte, vor einer Burnout-Welle bei Eltern gewarnt. „Bundesweit haben Eltern seit der Corona-Pandemie kaum noch Erholungszeiten“, sagte Grotte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland am Samstag. „Sie fangen nur noch auf. Ich rechne fest mit einer Burnout-Welle“.

Berichte über die Verkürzung der Schließzeiten, den Ausfall von Betreuung oder die zeitweilige Schließung von Kindertagesstätten könne sie bestätigen, sagte Grotte. „Diese werden uns auch gemeldet.“ Vor allem in Westdeutschland sei die Lage teilweise dramatisch.

Personalmangel in Kitas: Ostdeutschland im Vorteil

Ostdeutschland habe wegen der Arbeits- und Betreuungssituation zu DDR-Zeiten zwar immer noch einen strukturellen Vorteil, doch auch hier schwinde das Personal allmählich. Zudem gebe es immer mehr Berichte von Eltern, die wegen der belastenden Arbeits- und Betreuungssituation ans Auswandern denken.

Ausdrücklich befürwortete Gotte den Einsatz von pädagogischen Laien in der Kinderbetreuung. Die Bundesländer, die in den zurückliegenden Jahren auch nicht-professionelles Personal eingestellt und qualifiziert hätten, stünden jetzt besser da: „Sie konnten den Personalmangel noch am besten auffangen.“

Einer am Freitag veröffentlichten Befragung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung zufolge sind fast sechs von zehn erwerbstätigen Eltern im Frühjahr mit Kitaschließungen oder kürzeren Betreuungszeiten wegen Personalmangels konfrontiert gewesen. 67 Prozent der Betroffenen gaben an, dass sie die Ausfälle beziehungsweise die verkürzte Betreuung als belastend empfinden. 30 Prozent bewerteten die Situation als sehr belastend.