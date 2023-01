Peru: Demonstrant bei Auseinandersetzungen mit Polizei getötet

Sogenannte "Entschärfer" neutralisieren einen Tränengaskanister während einer Demonstration gegen die Regierung in Lima, Peru. Die Demonstranten fordern sofortige Wahlen, der Rücktritt von Präsidentin Boluarte, die Freilassung des gestürzten Präsidenten Castillo und Gerechtigkeit für die bei Zusammenstößen mit der Polizei getöteten Demonstranten gefordert werden in Lima.

Sogenannte "Entschärfer" neutralisieren einen Tränengaskanister während einer Demonstration gegen die Regierung in Lima, Peru. Die Demonstranten fordern sofortige Wahlen, der Rücktritt von Präsidentin Boluarte, die Freilassung des gestürzten Präsidenten Castillo und Gerechtigkeit für die bei Zusammenstößen mit der Polizei getöteten Demonstranten gefordert werden in Lima. Martin Mejia/AP

Bei den seit Wochen anhaltenden Protesten gegen die peruanische Präsidentin Dina Boluarte ist ein weiterer Demonstrant getötet worden. Der Mann sei am Samstag in der Hauptstadt Lima bei Auseinandersetzungen mit der Polizei ums Leben gekommen, teilte das Büro des peruanischen Ombudsmanns mit. Es ist der erste Todesfall im Zusammenhang mit dem Protesten in der Hauptstadt. Die Gesamtzahl der Todesopfer erhöhte sich damit auf 48.

Die Sicherheitskräfte gingen in Lima gegen hunderte Demonstranten vor, die sich in der Nähe des Parlaments versammelt hatten. Die Abgeordneten hatten in der Nacht zu Samstag den Antrag von Boluarte, angesichts der Krise die Wahl nochmals um einige Monate vorzuziehen, abgelehnt.

Amtsenthebung und Verhaftung des Präsidenten Castillo: Land kommt nicht zur Ruhe

Im Dezember hatte sich das Parlament bereits mit großer Mehrheit für vorgezogene Neuwahlen im April 2024 ausgesprochen. Dennoch gingen die landesweiten Proteste weiter. Daraufhin bat Boluarte am Freitag das Parlament, die Wahl noch in diesem Jahr abzuhalten.

Peru wird seit der Amtsenthebung und Verhaftung des linksgerichteten Präsidenten Pedro Castillo am 7. Dezember von schweren Unruhen erschüttert. Bei den landesweiten Protesten fordern die Demonstranten neben dem Rücktritt von Castillos Nachfolgerin und Parteikollegin Boluarte die Auflösung des Parlaments, um unverzüglich Neuwahlen abzuhalten.