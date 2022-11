Pfefferspray-Attacke am Alex: Polizei fahndet nach diesem Mann

Die Polizei Berlin fahndet nach einem Mann, der am Alexanderplatz eine gefährlichen Körperverletzung begangen haben soll. Der Gesuchte soll am 12. Februar gegen 17.40 Uhr zunächst verbal mit einem 18-Jährigen und einer 19-Jährigen in Streit geraten sein und die beiden dann mit Pfefferspray attackiert haben.

Der junge Mann, der in Begleitung eines weiteren Jugendlichen oder Heranwachsenden gewesen sein soll, war nach dem Angriff mit dem Pfefferspray geflüchtet. Die 19-Jährige musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Bei dem 18-Jährigen war keine Behandlung notwendig.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer kann Angaben zur Identität des abgebildeten Tatverdächtigen und/oder zu seinem Aufenthaltsort machen?

Wer kann Angaben zum Tatgeschehen machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) in der Friesenstraße 16 in 10965 Berlin-Kreuzberg unter der Rufnummer (030) 4664-574110 und außerhalb der Bürodienstzeiten unter (030) 4664-571100 entgegen. Selbstverständlich können sich Zeuginnen und Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden.