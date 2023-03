Pferd von Tschetschenen-Anführer Kadyrow gestohlen Das Tier fällt unter die Vermögenswerte, die aufgrund von EU-Sanktionen eingefroren wurden. Jetzt wird es vermisst - die Polizei fandet intensiv. Und Kadyrow reagiert entrüstet. dpa

Der tschetschenische Machthaber Kadyrow AP

Litomerice -In Tschechien fahndet die Polizei intensiv nach einem gestohlenen Pferd, das dem berüchtigten Tschetschenen-Herrscher Ramsan Kadyrow gehört haben soll. Unbekannte Täter hätten den Hengst vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag aus seinem Stall in Krabcice entwendet, teilten die Behörden mit.