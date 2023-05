Pfingsten: Auf diesen Straßen droht am Wochenende Stau

Vor allem am Freitagnachmittag und am Pfingstmontag wird es auf den Straßen voll. An welchen Stellen zu Pfingsten Stau droht – der Überblick.

Auf einer Autobahn stehen Fahrzeuge in einem Stau. Am Pfingstwochenende soll es laut ADAC voll auf den Straßen werden. David Young/dpa

Am langen Pfingstwochenende müssen Autofahrer auf den Fernstraßen nach Angaben des ADAC mit beträchtlichen Staus rechnen. Neben dem verlängerten Wochenende starten Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz und das Saarland in die Ferien, wie der Automobilklub am Dienstag in München erklärte. Besonders groß sei die Staugefahr im Süden Deutschlands.

Die massivsten Verkehrsstörungen sind demnach am Freitagnachmittag, im Süden auch noch am Samstagvormittag sowie am Pfingstmontag zu erwarten. Im vergangenen Jahr war der Freitag vor Pfingsten der drittstaureichste Tag des Jahres.

Pfingsten: Stau im Großraum Berlin erwartet, viel Verkehr Richtung Ostsee

Zu den besonders belasteten Strecken zählen die Großräume Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt, Stuttgart und München, die Fernstraßen zur Nord- und Ostsee sowie zahlreiche Autobahnstrecken, zum Beispiel die A4 zwischen Kirchheimer Dreieck und Dresden, die A7 von Hamburg Richtung Füssen sowie die A9 zwischen München und Berlin.

Die Pfingstreisewelle erfasst auch die klassischen Auslandsstrecken Tauern-, Inntal-, Rheintal-, und Brennerautobahn sowie die Gotthardroute. Die Straßen zu den Nachländern werden auch nicht leer sein. Zudem sind Ausweichrouten in Tirol für Durchreisende gesperrt, teilt die ADAC mit. Auch auf den Fernstraßen zu den kroatischen Küsten brauchen Autofahrer viel Geduld.