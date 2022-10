Pflanzenvielfalt: Mehr Verlierer als Gewinner Der Verlust der Biodiversität in Deutschland ist Experten schon lange bekannt. Nun zeigt eine Studie genauer den Umfang des Artenrückgangs in Deutschlands Pf... Wilhelm Pischke , dpa

ARCHIV - Unter den Klima-Verlierern: Kornblumen auf einem Getreidefeld in Pulheim. Federico Gambarini/dpa

Halle -„Es ist ein bisschen wie an der Börse“, sagt Helge Bruelheide, Geobotaniker an der Universität in Halle. „Die Verluste verteilen sich auf viele kleine Verlierer, die Gewinne streichen wenige große Unternehmen ein. So beschreibt Bruelheide einen Teil der Erkenntnisse aus einer Studie zur Artenvielfalt in Deutschlands Pflanzenwelt, die kürzlich veröffentlicht wurde.