Pfleger gesteht Vergewaltigung einer hilfsbedürftigen Frau Ein 34-Jähriger hat vor Gericht zugegeben, eine schwerbehinderte 72-Jährige in einem Alten- und Pflegeheim in Hannover vergewaltigt zu haben. Der Prozess wir... dpa

Hannover -Ein 34 Jahre alter Mann hat zum Prozessauftakt gestanden, eine körperlich schwerbehinderte Frau in einem Alten- und Pflegeheim in Hannover vergewaltigt zu haben. „Ich schäme mich unsäglich für das, was ich getan habe“, sagte er am Freitag am Landgericht Hannover.