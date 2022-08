Der Pharmakonzern Moderna will in den kommenden Jahren seine Impfstoffe weiter aktualisieren und für Impflinge leichter zugänglich machen. Wie CNN Business berichtet, wolle Moderna die Auffrischungsimpfungen „bequemer für Verbraucher“ machen. Dies sagte CEO Stéphane Bancel am Mittwoch.

In „drei bis fünf“ Jahren soll es ein Kombi-Produkt aus Coronaschutz, Grippeschutz und RSV-Schutz geben. Bancel verglich die Entwicklung des Vakzins mit der Entwicklung eines Apple-Smartphones. „Viele von uns kaufen jeden September ein neues iPhone, und Sie erhalten neue Apps und aktualisierte Apps. Und das ist genau die gleiche Idee, nämlich, dass Sie Covid und Grippe und RSV in Ihrer Einzeldosis bekommen “, so der Moderna-CEO.

Moderna-CEO: „Tools“ jetzt verfügbar, um „mit dem Virus zu leben“

Bancel weiter: „Ich denke, wir bewegen uns langsam – wenn nicht bereits in einigen Ländern – zu einer Welt, in der alle Tools verfügbar sind und jeder seine eigene Entscheidung basierend auf seiner Risikotoleranz treffen kann.“ Er glaube, dass mehr Menschen wählen würden „mit dem Virus zu leben“, ähnlich wie bei der Grippe.

Die Aktie des Pharma-Riesen war zuletzt eingebrochen, nicht zuletzt aufgrund einer plötzlichen Stornierung von Bestellungen von Covax, dem internationalen Impfprogramm für Länder mit niedrigem Einkommen. Grundsätzlich plant Moderna aber auch über die Pandemie hinaus. So will das Unternehmen einen personalisierten Krebsimpfstoff entwickeln.