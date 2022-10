Uckerland - Gleich an zwei unterschiedlichen Orten haben Pilzsammler in der Uckermark Munition entdeckt. So fand eine Frau am Sonntag beim Sammeln in einem Waldgebiet an der Bundestraße 2 bei Friedrichsthal eine Granate. Am Haussee in der Gemeinde Uckerland wurde durch Personen ebenfalls der Fund einer Granate gemeldet, wie die Polizei am Montag weiter mitteilte. Um welche Art von Munition es sich handelt und aus welcher Zeit sie stammt, war nach Aussage eines Sprechers noch unklar. Beide Gebiete wurden weiträumig abgesperrt und der Kampfmittelbeseitigungsdienst mit der Munitionsbergung beauftragt.