Pink-Floyd-Mitbegründer Roger Waters sorgt mit Äußerungen über Israel erneut für viel Wirbel. Der umstrittene Rockmusiker meint, die Welt wisse nicht, „was wirklich passiert ist“, als die Hamas am 7. Oktober ihren Angriff auf Israel startete. Seiner Meinung nach könnte es sich um eine „False-Flag-Operation“ gehandelt haben. Außerdem wirft er Israel vor, den Angriff der islamistischen Hamas „aufzubauschen“ und „Geschichten zu erfinden“.

In der Sendung „System Update“ äußerte er in einem Interview mit dem US-Journalisten Glenn Greenwald, dass er Zweifel an der Zahl der Todesopfer unter der Zivilbevölkerung und an der Rolle der Hamas bei dem Massaker habe. Laut dem 80-Jährigen, der schon in der Vergangenheit mit seiner Israel-feindlichen Haltung Schlagzeilen machte, sei es „sehr verdächtig“, dass das israelische Militär so überrascht worden sei. Er spielt damit auf die gut gesicherten Grenzen und den hochmodernen Geheimdienst Israels an. „Wir wissen nicht, was [die Hamas] während der Invasion getan hat“, behauptet er.

„Wenn Kriegsverbrechen begangen wurden, verurteile ich sie.“ „Natürlich“ verurteile er die Tötung und Entführung von Zivilisten. „Aber die ganze Sache wurde von den Israelis total aufgebauscht, die haben Geschichten über das Köpfen von Babys erfunden“, so Waters. Er bezog sich dabei auf einen brutalen Hamas-Angriff auf eine israelische Gemeinde. Reporter berichteten einige Tage später unter Berufung auf ungenannte Soldaten, dass in einigen Häusern „enthauptete Babys“ gefunden worden seien. Diese Behauptung wurde später zurückgenommen, bevor sie von einem Sprecher von Premierminister Benjamin Netanjahu bestätigt wurde. Dabei habe das Militär es abgelehnt, so etwas zu bestätigen. Netanjahu veröffentlichte später Fotos, auf denen die verbrannten Überreste von Säuglingen zu sehen waren.

Roger Waters zweifelt daran, dass die Hamas Kriegsverbrechen beging

Auf die Frage, ob es Beweise dafür gibt, dass die Hamas tatsächlich Kriegsverbrechen begangen habe, zitierte Waters einen Artikel der Zeitung The Grayzone, die für ihre pro-russische Propaganda und die Verharmlosung von Gräueltaten berüchtigt ist. Darin werde behauptet, dass „wahrscheinlich die ersten 400 [getöteten] israelischen Militärangehörigen“ gewesen seien, was bedeute, dass es sich „nicht um ein Kriegsverbrechen“ gehandelt habe, so Waters.



Bei dem schlimmsten Massaker in der Geschichte Israels waren am 7. Oktober und an den Tagen danach mehr als 1400 Menschen getötet worden, darunter viele Frauen, Kinder und Jugendliche. 260 Menschen wurden bei einem friedlichen Musik-Festival ermordet. Über die verlor Waters jedoch kein Wort.