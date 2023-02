Pink: Keine Tablets und Smartphones für ihre Kinder Mit gutem Beispiel geht sie gerade nicht voran: Sängerin Pink verbietet ihren Kinder das Smartphone, obwohl sie selbst ständig am Handy hängt. dpa

GRAFIK - Carey Hart (l), Pink (r) und ihre Kinder Willow Sage Hart (2.v.l) und Jameson Moon Hart bei den American Music Awards 2022. Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

London -US-Sängerin Pink („Get The Party Started“) versucht, ihre Kinder von Tablets und Smartphones fernzuhalten, wann immer es geht. „Wenn wir mit anderen Familien in den Urlaub fahren, zum Beispiel zum Camping, dann hängen all die anderen Kids an ihren iPads, aber meine dürfen das nicht“, sagte die zweifache Mutter der Deutschen Presse-Agentur in London. „Wir machen sowas nicht, alle anderen Kinder aber schon.“