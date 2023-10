Pkw stößt mit Linienbus zusammen: Autofahrer schwer verletzt

Berlin -Ein 19-Jähriger ist in Berlin-Zehlendorf mit seinem Auto mit einem Linienbus zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen habe der 19-Jährige ein vorausfahrendes Fahrzeug überholt und sein Wagen sei dabei mit einem entgegenkommenden Bus kollidiert, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die 61 Jahre alte Busfahrerin soll noch versucht haben zu bremsen, konnte den Zusammenstoß am Dienstagabend jedoch nicht mehr verhindern. Der Autofahrer wurde mit Verletzungen am Kopf und Oberkörper in ein Krankenhaus gebracht. Die 61-Jährige und ihre Fahrgäste blieben unverletzt.