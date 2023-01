Plädoyers im Prozess um Doppelmord von Mistelbach gehalten Ein Jahr ist es her, da soll ein junger Mann die Eltern seiner Freundin im Schlaf überrascht und erstochen haben. Auch die Tochter des getöteten Ärztepaars s... dpa

Bayreuth -Ein Jahr nach dem Doppelmord an einem Ärztepaar in Mistelbach soll am 23. Januar das Urteil gegen die angeklagte Tochter und ihren Freund verkündet werden. Am Mittwoch wurden vor dem Landgericht Bayreuth die Plädoyers gehalten, wie ein Sprecher mitteilte. Verhandelt wurde wegen des Alters der Angeklagten ohne Öffentlichkeit. Die Staatsanwaltschaft forderte die Kammer demnach auf, die Angeklagten wegen „mittäterschaftlich begangenen Mordes in zwei tatmehrheitlichen Fällen“ schuldig zu sprechen.