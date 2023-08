Plänterwald: Auto fängt plötzlich Feuer an roter Ampel

Das Auto eines Mannes hat in der Nacht zu Sonntag plötzlich Feuer gefangen. Nach ersten Informationen soll er gegen kurz nach 1 Uhr nachts mit seinem Renault Kangoo an der Kreuzung Dammweg/Kiefholzstraße in Berlin-Plänterwald an einer roten Ampel hielt, bemerkte er Rauch im Motorraum, der durch die Lüftung ins Wageninnere drang. Den Angaben zufolge verließ der Fahrer daraufhin sein Auto und brachte sich in Sicherheit.

Alarmierte Kräfte der Berliner Feuerwehr löschten das Feuer, konnten das Ausbrennen des Wagens allerdings nicht mehr verhindern. Wegen des Vorfalls sei die Kreuzung etwa 45 Minuten gesperrt gewesen. Verletzt worden sei niemand. Warum das Feuer ausbrach, ist unklar.