Planetarien und Sternwarten mit Besucherrekord Die vier Planetarien und Sternwarten in Berlin haben im vergangenen Jahr einen Besucherrekord verzeichnet. Trotz Corona-Einschränkungen seien mehr als 410.00... dpa

Berlin -Die vier Planetarien und Sternwarten in Berlin haben im vergangenen Jahr einen Besucherrekord verzeichnet. Trotz Corona-Einschränkungen seien mehr als 410.000 Gäste gekommen, wie die Senatsverwaltung für Bildung am Montag mitteilte. Besonders beliebt bei den Besucherinnen und Besuchern war demnach das Zeiss-Großplanetarium in Prenzlauer Berg mit mehr als 288.000 Gästen - fast 30.000 mehr als im bisherigen Rekordjahr 2019. Das Gebäude mit seiner markanten Kuppel gilt als Europas modernstes Wissenschaftstheater.