Platte Reifen an Geländewagen: Mehr als 600 Anzeigen in Berlin Hunderte Geländewagenbesitzer in Berlin haben das gleiche Problem: Jemand hat die Luft aus ihren Reifen gelassen. Die Polizei prüft, ob die Gruppe The Tyre Extinguishers verantwortlich ist. dpa

Ein platter Reifen. An hunderten Geländewagen in Berlin wurde die Luft aus den Reifen gelassen. YAY Images/imago

Berlin -Die Berliner Polizei ermittelt in Hunderten Fällen, bei denen an Reifen von Geländewagen die Luft abgelassen wurde. Seit November 2021 seien mehr als 600 Anzeigen wegen Sachbeschädigung registriert worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Zuvor hatte der Tagesspiegel berichtet. Geprüft werde, ob ein Zusammenhang zu der Gruppe The Tyre Extinguishers (Deutsch: Die Reifenlöscher) bestehe. Die Aktivisten lassen nach eigenen Angaben im Namen des Klimas die Luft aus den Reifen der „unnötigen Fahrzeuge“ und sind in diversen deutschen und europäischen Städten unterwegs.