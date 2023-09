Ein Biologe hat nahe Spandau einen vom Aussterben bedrohten Urwaldkäfer entdeckt: einen Plattnasen-Holzrüssler. Wie die Heinz-Sielmann-Stiftung für Naturschutz mitteilt, fand Jörg Müller den Käfer in einem Eichenhain der Stiftung in der Döberitzer Heide. Der Plattnasen-Holzrüssler gilt als stark gefährdet und ist ein Relikt aus den Auenwäldern früherer Zeiten. Auch heute lebt er laut der Stiftung in sehr naturnahen alten Eichenwäldern.

So paradox es scheinen mag: Der Käfer, der mit seinem platten Schnabel ein wenig an eine Ente erinnert, profitiert offenbar vom Klimawandel – allerdings nur kurzzeitig. Es zieht Plattnasen-Holzrüssler zu Licht und Wärme. Manchmal tauchen die Insekten laut Heinz-Sielmann-Stiftung auch an Außenlampen von Balkonen auf, immer auf der Suche nach Eichen. Jörg Müller fand den grau-braun-weiß gescheckten Käfer in gleißendem Sonnenlicht. Vor allem aber mag der Plattnasen-Holzrüssler absterbende Eichen. Wegen der Trockenheit, der die alten Eichen in den vergangenen Jahren ausgesetzt waren, steigt laut der Stiftung das Nahrungsangebot des Käfers in Form absterbender Bäume.

Plattnasen-Holzrüssler werden wieder häufiger

Das Baumsterben wirkt sich deswegen offenbar auch auf das Vorkommen von Gasterocercus depressirostris, wie der lateinische Name des seltenen Insekts lautet, aus: Nach Informationen der Heinz-Sielmann-Stiftung sind in den vergangenen fünf Jahren immer mehr Plattnasen-Holzrüssler in Deutschland und auch in Berlin und Brandenburg aufgetaucht.

Allerdings dürfte die Käfer-Art nur eine kurzzeitige Renaissance erleben: „Die Plattnasen-Holzrüssler entwickeln sich in absterbenden Eichen. Weil uralte absterbende Eichen aber nur einmal sterben können und es danach irgendwo für die nachfolgenden Generationen wieder solche Exemplare geben muss, reicht eine absterbende Eiche nicht für ihr Überleben“, erklärt Jörg Müller. „Deshalb braucht dieser Rüsselkäfer urwaldartige Eichenbestände.“

Einer der wenigen urwaldartigen Wälder Brandenburgs befindet sich in der Döberitzer Heide. Laut der Stiftung werden hier, im Gegensatz zum Abholzen in Wirtschaftsforsten, alte Bäume stehen gelassen. Das Gebiet steht seit 1997 unter Naturschutz.