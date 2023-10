Ein U-Bahnfahrgast hat am Dienstagabend einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes angegriffen und verletzt. Nach Angaben der Polizei war der 24-jährige Sicherheitsmann in seiner Dienstkleidung in der U6 unterwegs zu seiner Arbeit, als er von einem Fahrgast gegen 17.30 Uhr in der fahrenden U-Bahn angestarrt wurde. Der Mann soll mit ihm gemeinsam an der U-Bahn-Haltestelle Platz der Luftbrücke ausgestiegen sein.

Am Gleis soll ihn der Fahrgast dann nach seiner Arbeitsstelle gefragt haben und ihn daraufhin mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Danach stieß ihm der Tatverdächtige sein Knie ins Gesicht. Der Sicherheitsmitarbeiter trug mehrere Verletzungen im Gesicht davon und wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.