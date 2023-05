Playboy-Umfrage: Deutsche finden sich muffelig

Deutsche halten sich selbst im Vergleich zu ihren europäischen Nachbarn für miesepetrig. Das zeigt eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Norstat im Auftrag des Playboys. 58 Prozent der Befragten empfinden demnach ihre Mitmenschen aktuell als „nicht so gut“ bis „sehr schlecht“ gelaunt. Was ist der Grund für die deutsche Muffeligkeit?

Die Befragten nennen verschiedene Faktoren als Gründe für die als grantig wahrgenommene Stimmung im Land. Demnach gebe es sowohl äußere Anlässe als auch mentale Eigenschaften für das deutsche Missvergnügen. Harte Erfolgsfaktoren wie Durchsetzungsfähigkeit würden dem Bericht zufolge hierzulande wichtiger genommen als weiche Erfolgsfaktoren, wie Umgangsformen – zum Beispiel Charme. 46 Prozent stimmen dieser Annahme zu. Auch finden viele der Befragten, dass Deutsche rechthaberischer (38 Prozent) und neidischer (39 Prozent) sind, als die Menschen in Nachbarländern.

Umfrage zeigt humorlosen Umgang mit kleinen Missgeschicken

Als äußere Anlässe, welche die Stimmung im Land trüben, werden unter anderem die Inflation (64 Prozent) genannt. Aber auch der Krieg in der Ukraine (58 Prozent), die Bürokratie (54 Prozent), Gender-Debatten (45 Prozent) und der Klimawandel (42 Prozent) drücken den Deutschen demnach aufs Gemüt.

Auch im Umgang mit kleinen Missgeschicken beweisen die Deutschen sich eher als griesgrämig. Während 41 Prozent der Befragten angaben, auch über sich lachen zu können, wenn sie beispielsweise auf einer Bananenschale ausrutschen würden, fluchen 28 Prozent der Befragten darüber. Weitere 24 Prozent gaben an, sich in solchen Situationen wahrscheinlich still zu ärgern. Damit reagiert die Mehrheit eigenen Angaben zufolge humorlos.

Besser drauf sind nach Einschätzung der Befragten etwa die Nachbarn in Dänemark (54 Prozent), Italien (45 Prozent) und in den Niederlanden (34 Prozent). Gründe dafür wurden nicht genannt.