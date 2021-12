Berlin - Der Virologe Christian Drosten ist für die Deutschen das zweite Jahr in Folge der „Mann des Jahres“. In einer am Mittwoch veröffentlichten repräsentativen Playboy-Umfrage zum Mann mit den bundesweit größten gesellschaftlichen Verdiensten schlug der Chefvirologe der Berliner Charité mit 23,6 Prozent der Stimmen aber nur hauchdünn Biontech-Gründer Uğur Şahin. Der Entwickler des Corona-Impfstoffs kam auf 23,3 Prozent der Stimmen.

Drosten hatte schon im ersten Jahr der Corona-Pandemie, im Jahr 2020, die Umfrage gewonnen. Mit Blick auf das kommende Jahr erwarten die Umfrageteilnehmer eine Rückkehr zu anderen Themen. Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird der Befragung zufolge prägendster Mann in 2022, dies gaben 46,5 Prozent der Befragten an. Es folgen FDP-Chef Christian Lindner mit 15,4 Prozent und Grünen-Chef Robert Habeck mit 12,6 Prozent. Norstat befragte für die Umfrage 1001 repräsentativ ausgewählte Männer und Frauen.