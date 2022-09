Der bekannte Schuhhändler Görtz hat am Amtsgericht Hamburg ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Dies teilte das Traditionsunternehmen am Dienstag mit. Insgesamt seien die drei Kerngesellschaften der Unternehmensgruppe betroffen. Grund für die Krise sei ein rapider Einbruch der Verkaufszahlen angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine sowie dem damit verbundenen Anstieg der Inflation.

Das Unternehmen, dessen Flagshipstore in Hamburg als größtes Schuhgeschäft Europas gilt, wurde im Jahr 1875 in Barmbek, Hamburg unter dem Namen Ludwig Görtz GmbH gegründet. Etwa 1800 Mitarbeiter in rund 160 Filialen in Deutschland und Österreich sind vor der drohenden Pleite betroffen. Das Amtsgericht Hamburg habe die Einleitung eines sogenannten Schutzschirmverfahrens jedoch bereits bewilligt, hieß es in der Mitteilung weiter.

Ukraine-Krieg, Inflation, Schulden

Gegenüber dem Branchenblatt Textilwirtschaft erklärte Geschäftsführer Frank Revermann im August: „Mit Kriegsbeginn hat der Kunde entschieden: Ich will jetzt nicht mehr einkaufen.“ Zeitgleich leide das Unternehmen unter Kostensteigerungen, hohen Schulden und Altlasten aus der Vergangenheit, heißt es in der Wirtschaftswoche.

Der laufende Geschäftsbetrieb solle laut Görtz jedoch weitergeführt werden, die Auszahlung der Gehälter übernehme bis Dezember 2022 die Bundesagentur für Arbeit. Das Schutzschirmverfahren ist eine Sonderform des Insolvenzverfahrens, bei dem die Leitung der Geschäfte zunächst vollständig beim Unternehmen bleibt. Somit erhält der Einzelhändler die Möglichkeit, größtenteils in Eigenregie zu sanieren und umzustrukturieren.