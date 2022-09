Der global agierende Automobilzulieferer Dr. Schneider hat am Mittwoch Insolvenzantrag gestellt. Wie die Neue Presse unter Berufung auf einen Sprecher berichtet, ist das Insolvenzverfahren schon eröffnet worden. Die 1400-köpfige Belegschaft am Sitz des Unternehmens im bayerischen Kronach-Neuses wurde am frühen Mittwochnachmittag informiert, heißt es.

Dr. Schneider ist an sieben weiteren Produktionsstandorten in Deutschland tätig, darunter auch im thüringischen Judenbach, in China, Polen, Spanien und den USA sowie in mehreren Vertriebsbüros. Insgesamt arbeiten neben den 1400 am Hauptsitz in Kronach-Neuses mehr als 2600 weitere Menschen für Dr. Schneider.

Der Grund für die Pleite: Dem Automobilzulieferer mangelt es offenbar an Kapital. Dr. Schneider habe zwar viele Aufträge, aber nicht die notwendige finanzielle Potenz, um das Unternehmen allein weltweit nach vorne zu führen, so der Bericht. Die Miteigentümerinnen des Unternehmens, Annette und Sylvia Schneider, hätten bis zuletzt nach Lösungen gesucht, konnten die Insolvenz jedoch nicht mehr verhindern.