Mallorca trauert um einen bekannten Sänger. Alex Zapata ist am Montag plötzlich und unerwartet gestorben. Das teilt seine Familie mit. Auf Instagram wurde ein Video veröffentlicht. Darauf ist zu sehen, wie Familie und Freunde des 52-Jährigen am Strand sitzen, ein Herz aus vielen kleinen Kerzen leuchtet im Sand.

Seine Partnerin sagt in dem Video: „Mitten aus dem Leben gerissen. Und dann die ganzen Wochen an Maschinen gehangen.“ Die Todesursache oder oder andere Details zum Tode von Alex Zapata nennt die Frau nicht. Er sei aber „friedlich eingeschlafen“. Er habe ihr zudem immer wieder gesagt: „Wenn ich heute sterbe, sterbe ich als glücklichster Mensch“. Daher, so die Frau weiter, sei sie glücklich, dass er auf der Insel gestorben ist.

Als Schlagersänger trat Alex Zapata seit 2018 regelmäßig in den Locations Krümels Stadl und Münchner Kindl auf Mallorca auf. Bekannte Songs sind „Wegen Dir“, „Von Anfang an“, „Weiss nicht wann“ und „Sie hat Ja gesagt“.

Vor seine musikalischen Karriere war er in diversen unterschiedlichen RTL- und Sat1- Produktionen zu sehen, darunter „Richterin Barbara Salesch“, „Verdachtsfälle“ und „Zwei bei Kallwas“ mit. Der gelernte Küchenmonteur hinterlässt eine Frau und vier Kinder.