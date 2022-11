Podcast „Cui Bono“ geht mit „Drachenlord“ weiter Nach den Verschwörungstheorien eines früheren Radiomoderators nimmt sich der Podcast „Cui Bono“ nun den „Drachenlord“ vor. Er erzählt die Geschichte eines wo... dpa

Berlin/Nürnberg -Der preisgekrönte Podcast „Cui Bono“ geht weiter. In seiner zweiten Staffel erzählt die Dokumentar-Serie in fünf Episoden die Geschichte des mittelfränkischen Youtubers „Drachenlord“ und seines erbitterten Streits mit seinen Gegnern - im Internet und der realen Welt. „Dieser Fall lässt unsere Gesellschaft an ihre Grenzen stoßen, er fordert Justiz, Polizei, Medien und unser Mitgefühl heraus“, heißt es in der Ankündigung der Produzenten aus Berlin zum Start am 17. November.