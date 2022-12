Polare Kaltluft erfasst Berlin: Glatteis und Schnee am Montagmorgen

Auch die neue Woche beginnt eisig in Berlin und Brandenburg. Autofahrer und Radler sollten am Montagmorgen besonders vorsichtig fahren.

Der Montag startet mit frostigen Temperaturen und vielen Wolken am Himmel. Bis in die Mittagsstunden kommt es gebietsweise immer wieder zu Schneefällen und Glätte, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Demnach ist vor allem der Süden Brandenburgs bis zum Mittag von Glatteis und Schneefällen betroffen, dann sollen die Wolken allmählich in Richtung Sachsen und Polen abziehen. Die Höchstwerte liegen zwischen minus zwei Grad Celsius und null Grad Celsius.

In der Nacht zu Dienstag lösen sich die Wolken gebietsweise auf und es bleibt trocken. Die Temperaturen sinken auf bis zu minus sechs Grad Celsius. Es besteht laut DWD Glatteisgefahr. Am Dienstagmorgen ziehen dann wieder Wolken über Berlin und Brandenburg auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen minus zwei Grad Celsius und null Grad Celsius.

Meteorologen erwarten Milderung frühestens Mitte der Woche

„Kalt ist es geworden. Und kalt wird es auch noch einige Zeit bleiben“, hatte DWD-Meteorologe Felix Dietzsch am Sonntag mitgeteilt. „Mit einer nördlichen bis nordöstlichen Strömung ist polare Kaltluft nach Deutschland geflossen und bleibt uns in der kommenden Woche erhalten.“ Ein „Hauch von Milderung“ zeichne sich frühestens Mitte der Woche ab.

Bereits am Sonntagabend kam es unter anderem in Sachsen zu einem Autounfall bei winterlichen Straßenverhältnissen. Bei dem Zusammenstoß von zwei Autos im Kreis Zwickau wurden vier Menschen leicht verletzt, wie eine Polizeisprecherin sagte.