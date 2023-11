Polarlichter über Deutschland: Hier konnte man sie besonders gut sehen

Naturgemäß sind Polarlichter nur im hohen Norden zu sehen, doch in der Nacht von Sonntag auf Montag hatten Sternengucker die Möglichkeit, sie auch in Deutschland und in Mitteleuropa bis nach Slowenien zu bewundern. Kurz nach 18 Uhr tauchten rosarote Polarlichter am Horizont auf, wie unter anderem tagesschau.de berichtet.



Obwohl der Anblick vielerorts durch dichte Wolken verdeckt war, konnte man in Deutschland dennoch rosa, grüne und violette Lichter hinter den Wolken erkennen – vor allem in Bayern, Sachsen, Hessen und Nordrhein-Westfalen.

Polarlichter tauchen üblicherweise in Finnland, Norwegen, Island und auch in Kanada auf, doch seit Jahresbeginn werden sie gehäuft auch in unseren Breiten gesichtet. Erklären lässt sich das mit einer gesteigerten Aktivität der Sonne.

Insbesondere im ländlichen Raum konnten die Lichter gut beobachtet werden, wie hier in Schillig in Niedersachsen. Markus Hibbeler/dpa

Ursache für Polarlichter sind Sonneneruptionen, bei denen es zu einem sogenannten koronalen Massenauswurf Richtung Erde kommt, der aus Elektronen, Protonen und Atomkernen besteht. Weil Bestandteile des Plasmas elektrisch geladen sind, wechselwirken sie mit dem Erdmagnetfeld und stauchen es quasi zusammen. Durch magnetische Kurzschlüsse im Schweif des Erdmagnetfeldes werden Teilchenströme in die Polarregionen erzeugt, die die Luftteilchen zum Leuchten anregen, was als Polarlicht sichtbar wird.