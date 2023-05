Polen, Dänemark, Frankreich: So fahren Sie mit dem Deutschlandticket ins Ausland

Mit dem 49-Euro-Ticket durch ganz Deutschland –und über die Landesgrenze hinaus. So fahren Sie mit dem Deutschlandticket kostenfrei in die Nachbarländer.

Mit dem Deutschlandticket kann seit dem 1. Mai für 49 Euro im Monat deutschlandweit und ohne Einschränkungen der Nah- und Regionalverkehr genutzt werden. Was viele nicht wissen, ist, dass Reisende mit dem 49-Euro-Ticket auch über die deutsche Landesgrenze hinaus in die Nachbarländer fahren können – ohne ein zusätzliches Ticket kaufen zu müssen.

Grund dafür sind sogenannte Grenztarifpunkte im Ausland: Diese liegen nicht direkt an der Grenze sondern in einem Bahnhof. Bis zu diesem Bahnhof gilt der Beförderungstarif der Deutschen Bahn und somit im Regionalverkehr dann auch das Deutschlandticket. Teils liegen diese Orte direkt an der Grenze, in einigen Fällen ist aber auch noch eine kleine Reise durch das Nachbarland inbegriffen.

Mit welchen Verbindungen Sie bequem in Deutschlands Nachbarländer reisen können, zeigen wir Ihnen hier.

49-Euro-Ticket: Über die Grenze hinaus bis...

Österreich RE5 der BRB: München – Salzburg

RB54 der BRB: München – Kufstein

S3 der ÖBB: Freilassing – Salzburg

Außerfernbahn: Pfronten-Steinach – Vils – Reutte (Tirol) – Ehrwald – Griesenau

Polen RB23: Züssow – Swinoujscie Centrum (Swinemünde Zentrum)

RE 1: Dresden – Zgorzelec

RB 65: Zittau – Hagenwerder

Frankreich Elsass-Express: Mainz – Wissembourg

Weinstraßen-Express: Koblenz – Wissembourg

Linie S1 der Saarbahn: Saarbrücken – Saargemünd

Linie MS2 der Saarbahn: Saarloius – Creutzwald

Linie 184 der Saarbahn: Bous – Carling

In die Niederlande RE 13: Hamm – Unna – Hagen – Wuppertal – Düsseldorf – Mönchengladbach – Viersen – Venlo

RE 19: Düsseldorf Hbf – Duisburg – Oberhausen – Dinslaken – Wesel – Bocholt / Emmerich – Emmerich-Elten – Zevenaar – Arnheim

RB 61: Osnabrück – Ibbenbüren – Rheine – Oldenzaal – Hengelo

SB 58: Emmerich Bf – Nijmegen HAN

Buslinie 29: Neukirchen -Vl. Vluyner Südring– Straelen – Venlo

Buslinie 60: Kleve Bf – Millingen de Gelderse Poort

Buslinie 91: Emmerich Bf – ´s-Heerenberg Molenpoort

Linie 24 der ASEAG: Aachen Bushof − Preusweg − Kelmis

Linie 25 der ASEAG: Stolberg Mühlener Bahnhof – Vaals

Linie 27 der ASEAG: Herzogenrath – Kerkrade Eurode Park

Linie 33 der ASEAG: Fuchserde − Vaals

Linie 34 der ASEAG: Diepenbenden – Kerkrade

Linie 44 der ASEAG: Aachen – Kerkrade Crombacherstraße

Linie 64 der ASEAG: Heinsberg und Posterholt Vlodropperweg

Linie 350 der Arriva: Aachen – Vaals Heuvel

Linie SB3 von Westverkehr: Geilenkirchen – Sittard

Multibus-Linien von Westverkehr: bis zur (Verknüpfungs-)Haltestelle in den Niederlanden

In die Schweiz Linie S6 der SBB: Zell (Wiesenthal) – Basel Bad

Linien der DB Regio: Weil am Rhein – Basel Bad

Linien der DB Regio: Erzingen (Baden) nach Trasadingen / Schaffhausen / Thayngen

Luxemburg Bus 410 der VRT: Bitburg – Luxemburg

Bus 455 der VRT: Bitburg – Vianden

Bus 460 der VRT: Gerolstein – Clervaux

Züge der VRT nach Luxemburg

Dänemark RB 66 Niebüll – Tondern