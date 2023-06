Polen im Widerstand: „Wir gehen heute gegen die PiS-Regierung vor“

Tausende Menschen werden am Sonntag in Warschau gegen die rechte Regierung des Landes demonstrieren. Die Berliner Zeitung ist vor Ort. Wie ist die Lage?

Der große Marsch: Unter diesem Motto werden am Sonntagmittag tausende Polen in Warschau gegen die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) demonstrieren. Worum geht es dabei?



Viele Polen sehen autoritäre Tendenzen bei der PiS-Regierung – die Sorge um den Fortbestand der Demokratie wächst. Bei dem Protest am Sonntag im Zentrum der Hauptstadt wird deshalb ein großer Zustrom erwartet. Die Bürgerkoalition (Koalicja Obywatelska) als Opposition zur polnischen Regierungspartei hat 50.000 Demonstranten angemeldet.

#Marsz4Czerwca



Die Teilnehmer versammeln sich um 12 Uhr am Na Rozdrożu-Platz. Der Demozug führt über Aleje Ujazdowskie, Nowy Swiat, Krakowskie Przedmiescie, nahe am Präsidentenpalast vorbei und endet gegen 14 Uhr an der Sigismundsäule auf dem Schlossplatz.



Schon am frühen Sonntagmorgen war die Aufregung in Warschau zu spüren. Zahlreiche Straßen sind gesperrt, die Straßenbahnen fahren verzögert und viele Menschen sind bereits mit der polnischen Nationalflagge und der Flagge der EU unterwegs.

Schnell wird klar: Menschen aus dem ganzen Land sind zu der Demo angereist. „Wir gehen heute gegen die PiS-Regierung vor“, sagt eine Demonstrantin.



Die rechte Partei betitele sich zwar mit Recht und Gerechtigkeit, sei aber intolerant und verstoße gegen die Verfassung Polens. Außerdem hätte sie bereits einige Gesetze in Umlauf gebracht, die in der polnischen Gesellschaft kritisch angesehen werden würden. So sei PiS nicht nur gegen Homosexualität, sondern habe auch das Abtreibungsverbot verschärft, sagt die Polin weiter.

„Das Problem ist aber nicht unser Präsident Andrzej Duda, sondern vielmehr unser Premierminister Mateusz Morawiecki.“ Beide Politiker sind in der PiS, doch die meiste Kritik hat sie am Vorsitzenden der Regierungspartei, Jarosław Kaczyński. „Duda ist lediglich Handlanger seiner Entscheidungen.“

Europäische Union: Mitgliedschaft Polen gefährdet?

Mit der Demonstration wolle man außerdem zeigen, dass das Land für die Mitgliedschaft in der Europäischen Union (EU) kämpfe. Durch die PiS habe Polen bis heute keine Corona-Hilfsgelder der EU erhalten. „Wir haben die Gelder für den Covid-Aufbau nicht bekommen, weil unser Justiz-System noch immer nicht die Maßnahmen der EU erfüllt“, so die Polin.

Zudem setze sich die rechte Partei Polens lediglich für die nicht arbeitende Bevölkerung auf Kosten der Steuerzahler ein und sei gegen Minderheiten. So hat Polen an der Grenze zwischen Belarus und der Europäischen Union im Jahr 2021 beispielsweise mit dem Bau eines 2,50 Meter hohen provisorischen Zauns begonnen.

Warschau: Katholische Kirche verschließt ihr „großes Herz“

„Es ist verboten, den Menschen, die über diese Grenze versuchen, nach Europa zu gelangen, zu helfen“, sagt die Demonstrantin. So würde es beispielsweise viele Syrer geben, die schwer verletzt vor diesem Zaun liegen würden – geholfen werden könne ihnen, aber wenn überhaupt, dann nur heimlich. Und das alles unter einer Partei, deren großer Befürworter die katholische Kirche ist: „Ein großes Herz zu haben, bedeutet aber was anderes.“



Angeführt wird die Demonstration am Sonntag von keinem geringeren als Donald Tusk. Er war Präsident des Europäischen Rates, kehrte aber im Jahr 2021 in die polnische Politik mit der Führung der Bürgerplattform zurück. Diese liberalkonservative Partei ist Teil des oppositionellen Bündnisses.

Tusk nennt die Demonstration die „größte Manifestation nach 1989“. Das Datum des Protests wurde nämlich nicht dem Zufall überlassen: Am 4. Juni 1989 fanden zum ersten Mal teilweise demokratische Wahlen in Polen statt. Es bleibt bis zu den Neuwahlen im Herbst dieses Jahres offen, ob die Demonstration, fast 35 Jahre später, erneut für mehr Demokratie im Land sorgt.

Als Redner werden bei der Demonstration in Warschau neben Tusk auch der Bürgermeister der Stadt, Rafał Trzaskowski, und der Friedensnobelpreisträger Lech Wałęsa sprechen.



