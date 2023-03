Polen liefert vier Kampfjets an die Ukraine

In den kommenden Tagen will Polen vier Kampfjets an die Ukraine liefern. Die Slowakei will insgesamt zehn MiG-29 bereitstellen.

Polen will schon sehr bald erste Kampfjets MiG-29 aus sowjetischer Produktion an die Ukraine liefern. Das kündigte Präsident Andrzej Duda am Donnerstag nach Gesprächen mit seinem tschechischen Kollegen Petr Pavel in Warschau an. „In den kommenden Tagen werden wir (...) vier Flugzeuge in die Ukraine überführen“, sagte Duda in Warschau.

Am Dienstag hieß es noch, dass Polen in vier bis sechs Wochen sowjetische Kampfjets an die Ukraine in die Wege leiten wolle. Auch die Slowakei ist nach Angaben von Verteidigungsminister Jaroslav Nad bereit, insgesamt zehn MiG-29 bereitzustellen. „Ich bestätige, dass Polen offiziell zugestimmt hat, dass wir die MiGs gemeinsam an die Ukraine liefern“, schrieb Nad vergangenen Donnerstag bei Facebook. Einen genauen Zeitpunkt nannte er nicht.

Deutschland hingegen wird wohl in absehbarer Zeit keine Kampfjets liefern. Mitte Februar entschied sich die aus über 50 Ländern bestehende Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel gegen die Lieferung.