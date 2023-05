Polens Präsident Duda: „Wladimir Putin hat noch keinen Krieg verloren“

Der polnische Präsident Andrzej Duda hat davor gewarnt, Russland zu unterschätzen. Der russische Präsident Wladimir Putin habe den Ukraine-Krieg noch nicht verloren, sagte Duda in einem Interview mit Almar Latour, CEO von Dow Jones und Herausgeber des Wall Street Journal. Polens Staatschef warnte eindringlich vor den Fähigkeiten der Russen, einen Krieg auf lange Zeit führen zu können. Es könne sein, dass Putin auf einen bestimmten Zeitpunkt wartet, um den Spieß zu seinen Gunsten dann umzudrehen, so Duda.

Damit bestätigt er die jüngste Aussagen von Bruno Kahl, Präsident des Bundesnachrichtendienstes. Der Chef des deutschen Auslandsgeheimdienstes hatte vor eineinhalb Wochen erklärt, dass seine Agenten bisher keine Risse im System Putin erkennen. „Russland ist nach wie vor in der Lage, einen Krieg auf der langen Distanz gesehen zu führen“ - mit immer wieder neu rekrutierten Soldaten, so Kahl. Dies gelte auch für die Bereiche Rüstung und Munition. Insofern sei von Schwachheit oder davon, dass die Aktivitäten zusammenbrechen könnten, nicht zu reden.

Duda: Die russische Dampfwalze zermalmt die Ukraine

„Putin hat noch keinen Krieg verloren. Ich hoffe, dass er verlieren wird. In der Zwischenzeit haben wir eine Situation, in der die russische Dampfwalze die Ukraine zermalmt und jeden Tag Hunderte Menschen an der Front sterben“, sagte Duda laut einer Abschrift des Interviews, die auf der offiziellen Website der polnischen Präsidentschaft veröffentlicht wurde. „Es gibt mehr als 100 Millionen Russen und weniger als 40 Millionen Ukrainer. Allein dieser Unterschied zeigt, wer hier im Vorteil ist. Für Russen bedeutet Menschenleben nichts, für Ukrainer ist jedes Leben Gold wert. Es ist eine andere Kultur.“

Russland ist eine Atommacht mit „gigantischen Waffendepots“, betonte Polens Staatschef. „Warum soll man darüber lachen, dass Russland Panzer aus den 1960er-Jahren einsetzt? Jeder Panzer wiegt 50 bis 60 Tonnen. Wenn er sich bewegt, zerschmettert er, egal, ob er modern ist“, so Duda.

Gesetz soll russische Einflussnahme eindämmen

Am Montag hat Polens Präsident ein umstrittenes Gesetz unterzeichnet, das die Einsetzung einer Untersuchungskommission zur möglichen Einflussnahme Russlands vorsieht. Russischer Einfluss habe zu vielen Turbulenzen geführt, deren Ergebnis unter anderem der Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Energieprobleme in Europa seien, sagte Duda in Warschau. „Es gibt deshalb keinerlei Zweifel, dass das aufgeklärt werden muss.“ Gleichzeitig werde er das Verfassungsgericht mit einer Prüfung des Gesetzes beauftragen, so Duda weiter.

Kritiker werfen der nationalkonservativen PiS-Regierung vor, sie ziele mit dem Gesetz wenige Monate vor der Parlamentswahl im Herbst vor allem auf eine Diskreditierung des Oppositionsführers und ehemaligen Regierungschefs Donald Tusk. Zudem könnte die Kommission Funktionsträgern auch ein Amtsverbot erteilen.

(mit dpa)