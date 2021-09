New York - Der „Police Academy“-Star Art Metrano ist tot. Metrano sei im Alter von 84 Jahren in seinem Haus in Florida gestorben, berichtete der „Hollywood Reporter“ unter Berufung auf dessen Sohn Harry. Harry Metrano und seine Ehefrau Melissa bestätigten den Tod des Schauspielers auch via Instagram. Er starb danach bereits Mitte der Woche.

Art Metrano hatte seit den 60er Jahren als Schauspieler und Comedian gearbeitet und war vor allem durch seine Rollen im zweiten und dritten Teil der „Police Academy“-Filmreihe in den 1980er Jahren berühmt geworden.

Er war zweimal verheiratet und hatte vier Kinder. Seit er 1989 bei Dacharbeiten an seinem Haus von einer Leiter gestürzt war und sich mehrere Wirbel gebrochen hatte, war er gesundheitlich stark eingeschränkt.