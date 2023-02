„Police Academy“-Star George R. Robertson ist tot

Die Chaoten von „Police Academy“ raubten ihm in seiner Rolle als Polizeichef jeden Nerv. Nun ist George R. Robertson, der in den ersten sechs Filmen Commissioner Henry Hurst spielte, tot. Das berichtet The Hollywood Reporter unter Berufung auf die Familie des kanadischen Schauspielers. Demnach starb Robertson bereits am Sonntag in einem Krankenhaus in Toronto. Er wurde 89 Jahre alt.

Robertson spielte auch kleine Rollen in drei Filmen, die für einen Oscar in der Kategorie bester Film nominiert waren: „Airport“ (1970), „Norma Rae“ (1979) und „JFK“ (1991). Außerdem porträtierte er 2006 den Vizepräsidenten Dick Cheney in der ABC-Miniserie „The Path to 9/11“. Robertson trat 1994 als Hurst im ersten „Police Academy“-Film unter der Regie von Hugh Wilson auf und blieb bis „Police Academy 6“.

George R. Robertson war ein hervorragender Hockey- und Fußballspieler

Seine Figur wird im Laufe der Serie immer toleranter gegenüber den verrückten Rekruten, die von Kommandant Lassard (George Gaynes) angeführt werden. Der Schauspieler reiste für den Dreh der letzten Folge (1994) nicht nach Moskau.

George Ross Robertson wurde am 20. April 1933 in Brampton, Ontario, geboren. Er war ein hervorragender Hockey- und Fußballspieler und erhielt 1952 von der West Hill High School die Allan Hall Memorial Trophy, die jedes Jahr an einen Sportler verliehen wird, der ein hohes Maß an sportlicher Fairness an den Tag legt und seine Teamkollegen durch Vorbild und Beispiel zu größeren Leistungen anspornt.

In seiner 60-jährigen Karriere spielte Robertson viele Autoritätspersonen. Die CBC zeichnete ihn 1993 mit dem Margaret Collier Award für sein herausragendes Werk aus.