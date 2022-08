Großbritannien kämpft derzeit gegen einen Ausbruch der hochansteckenden Viruserkrankung Polio. Wie der britische Nachrichtensender BBC berichtet, empfiehlt die Gesundheitsbehörde (UKHSA) nun allen Kindern im Alter von einem bis neun Jahren im Großraum London „dringend“ eine Impfung gegen die sogenannte Kinderlähmung. Das Angebot betrifft fast eine Million Kinder.

Im Rahmen der nun aufgelegten Impfkampagne wird auch Kindern die Polio-Impfung angeboten, die bereits gegen die Krankheit geimpft sind. Dafür sollen Eltern und Betreuer innerhalb des nächsten Monats von ihrem Hausarzt bezüglich der Polio-Impfung, bzw. eines Polio-Boosters für ihre Kinder kontaktiert werden.

In dem Bericht heißt es, das Virus sei seit Februar dieses Jahres 116-mal in Londons Abwässern gefunden worden. Damit sei der Erreger zum ersten Mal seit 40 Jahren in Großbritannien wieder nachgewiesen worden.

Behörde schlägt Alarm: Polio-Mutation könnte gefährlich sein

Die meisten Menschen mit einer Polio-Infektion haben keine Symptome. Treten Beschwerden dennoch auf, ähneln sie oft einer Grippe. Patienten klagen über hohes Fieber, Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Magenschmerzen, Muskelkater und ein allgemeines Krankheitsgefühl. Nur in sehr seltenen Fällen könne die Polio bei Menschen, „die nicht vollständig geimpft sind, zu Lähmungserscheinungen führen“, erklärt Vanessa Saliba, Epidemiologin bei der britischen Gesundheitsbehörde UK Health Security Agency laut einem Bericht der Augsburger Allgemeinen Zeitung.

Bedenklich sei jedoch, dass das Virus, je länger es sich ausbreitet, auch mutieren und so gefährlicher werden könne. Untersuchungen der Keime in London deuten darauf hin, das dies in einigen Fällen nun geschehen ist, wie die britische Gesundheitssicherheitsbehörde laut BBC bekannt gab.

Polio gilt im Vereinigten Königreich eigentlich als eine Krankheit der Vergangenheit, nachdem ganz Europa im Jahr 2003 für poliofrei erklärt wurde. Meldungen von Polio-Infektionen in Afrika oder den USA versetzten Wissenschaftler zuletzt allerdings in Sorge.