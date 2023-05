Sicherheitslücke: Mann stürmt am Frankfurter Flughafen auf Kanzler Scholz zu

Ein Mann hat am Frankfurter Flughafen mehrere Sicherheitsleute und BKA-Beamte ausgetrickst. Ihm ist es am späten Mittwochabend gelungen, auf dem Rollfeld auf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zuzulaufen und ihn zu umarmen. Wie die Bild-Zeitung berichtet, wurde der Mann umgehend festgenommen und von der Polizei in Hessen verhört.

Scholz hatte in Frankfurt am Main zuvor den 25. Geburtstag der Europäischen Zentralbank (EZB) gefeiert. Nach dem Ende der Veranstaltung soll sich der Mann auf dem Weg zum Flughafen mit seinem Auto an die Wagenkolonne des Kanzlers gehängt haben. Diese Wagenkolonne brachte Scholz und auch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) zum Flughafen. Weder dem BKA noch der Security am Flughafen fiel auf, dass das Auto des Mannes nicht dazugehörte.

Personenschützer von Olaf Scholz erkannten Gefahrensituation zu spät

Als Scholz aus seiner Limousine in das Flugzeug steigen wollte, habe der Mann sein Auto verlassen, Scholz die Hand geschüttelt und ihn umarmt. Viel zu spät hätten die Personenschützer die Gefahrensituation erkannt.

Die Bild-Zeitung zitiert aus einer Stellungnahme des Kanzleramts: „Für Olaf Scholz war es in der konkreten Situation kein großer Vorfall, nur eine überraschend innige Umarmung. Im Rückblick stellt sich heraus, was da alles hätte passieren können.“