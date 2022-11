Politiker-Büros in Berlin werden immer öfter angegriffen Erneut ist ein Wahlkreisbüro einer Partei in Berlin beschädigt worden. Meistens steht die SPD im Fokus der Täter, dieses Mal traf es aber die FDP. dpa

Das SPD-Bürgerbüro im Willy-Brandt-Haus in der Wilhelmstraße. Am häufigsten sind Bürogebäude der SPD oder Wahlkreisbüros von SPD-Politikern von Angriffen betroffen. dpa/Jens Kalaene

Berlin -Erneut ist ein Wahlkreisbüro einer Partei in Berlin beschädigt worden. Diesmal traf es am Mittwochnachmittag die FDP in Marzahn, wo ein oder mehrere Täter zwei Fensterscheiben des Büros in der Marzahner Promenade zerstörten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Einen Tag zuvor war am Dienstag ein Abgeordnetenbüro der Grünen in der Kreuzberger Großbeerenstraße betroffen. Auch hier wurde die Scheibe zur Straße durch Schläge mit einem Gegenstand beschädigt.