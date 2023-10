In Russland inhaftierte Oppositionspolitiker haben politische Gefangene und Unterstützer weltweit zu einem eintägigen Hungerstreik aufgerufen. „Wir rufen alle politischen Gefangenen und diejenigen, die ihre Unterstützung zum Ausdruck bringen wollen, dazu auf, sich an der Aktion zu beteiligen und an diesem Tag das Essen zu verweigern“, hieß es in einer in Onlinediensten veröffentlichten Erklärung. Zu den Unterzeichnern gehören bekannte Kremlkritiker wie Alexej Nawalny, Wladimir Kara-Mursa und Ilja Jaschin.

Als Protesttag ist der Erklärung zufolge der 30. Oktober geplant, in der Sowjetunion früher als Tag der politischen Gefangenen bekannt. Die ohnehin durch Jahre der Unterdrückung geschwächte russische Zivilgesellschaft sieht sich seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine verschärften Repressionen ausgesetzt. Tausende Russen wurden wegen ihrer Kritik an Moskaus Offensive festgenommen, inhaftiert oder mit einer Geldstrafe belegt.

Nawalny und Kara-Mursa überlebten Vergiftungsversuche

Der 47-jährige Nawalny sitzt eine 19-jährige Haftstrafe ab. Er hat deutlich an Gewicht verloren, seit er 2021 ins Gefängnis kam. Davor hatte er einen Vergiftungsversuch mit Nowitschok überlebt, einem Nervengift aus der Sowjetzeit, für den er den Kreml verantwortlich macht.

Unterstützer sorgen sich auch über die Gesundheit des 42-jährigen Kara-Mursa, der zwei Vergiftungsversuche überlebte und unter der Nervenerkrankung Polyneuropathie leidet. Er war im April zu 25 Jahren Haft verurteilt worden. Er wurde kürzlich in ein Hochsicherheitsgefängnis in Sibirien verlegt und sofort in Isolationshaft gesteckt.