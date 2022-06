Bilanz

Polizei: So brutal ging es am Wochenende in Berliner Freibädern zu

Mehr als 100.000 Menschen besuchten am Samstag und Sonntag die Berliner Sommerbäder. Es kam zu Einlassstopps und gewalttätigen Konflikten. In zwei Freibädern rückte die Polizei an.