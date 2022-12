Auto überschlägt sich bei Unfall in Berlin-Schöneberg 

Bei einem schweren Unfall in Berlin-Schöneberg hat sich am Montagabend ein Fahrzeug überschlagen. Nach Angaben der Polizei Berlin befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Auto gegen 19 Uhr die Fuggerstraße in Richtung Martin-Luther-Straße. Auf der Fuggerstraße/ Martin-Luther-Straße soll er ungebremst in die Kreuzung eingefahren sein und kollidierte dort mit dem Auto eines 28-Jährigen, der zeitglich auf der Martin-Luther-Straße in Richtung Kleiststraße unterwegs war.

Bei dem Zusammenstoß überschlug sich das Fahrzeug des 28-jährigen Mannes mehrmals und kam erst auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen an der Halswirbelsäule und wurde durch alarmierte Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der 23-jährige Unfallverursacher sowie seine vier Beifahrer blieben unverletzt. Die Martin-Luther-Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme von 19 bis 20 Uhr beidseitig vollgesperrt. Die noch andauernden Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizei übernommen.