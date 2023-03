Unfall in Kreuzberg: Land Rover kracht in Plakat für Klima-Volksentscheid

Morris Pudwell

Ein junger Mann ist mit einem SUV in Berlin-Kreuzberg am Sonntagabend in ein Plakat gerast, das zu Teilnahme am Klima-Volkentscheid am 26. März in Berlin aufruft. Hintergrund des schweren Unfalls könnte ein Autorennen sein. Laut ersten Informationen rammte der Fahrer des hochwertigen Land Rovers gegen 21.40 Uhr einen massiven Straßenbaum in der Gneisenaustraße, krachte dann in das Plakat und kam letztendlich in einem Begrenzungszaun zum Stillstand.

Der junge Fahrer gab an, von einem derzeit flüchtigen Fahrer abgedrängt worden zu sein. Nach ersten Erkenntnissen wurde zum Glück niemand verletzt. An dem teuren Land Rover entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Unfall in der Gneisenaustraße: Polizei schließt Autorennen nicht aus

Ein offenbar unbeteiligtes Mercedes Coupé blieb vor dem Unfallwagen stehen. Die Insassen sollen angeblich Zeugen gewesen sein, kannten den Fahrer des Rovers jedoch sehr gut. Die Berliner Polizei ermittelt, ob hier in illegales Straßenrennen vertuscht werden sollte.

Die Gneisenaustraße war für über eine Stunde Richtung Mehringdamm vollständig gesperrt. Eine Buslinie konnte langsam die Unfallstelle passieren.