Polizei berichtet von hohem Unfallaufkommen am Sonntag

ARCHIV - Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Potsdam -In Brandenburg ist es am Sonntagnachmittag zu zahlreichen Verkehrsunfällen gekommen - beteiligt waren bei sonnigem Spätherbstwetter auch Motorrad- und Fahrradfahrer. Binnen zweieinhalb Stunden am Nachmittag habe es 22 Unfälle gegeben, sagte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei.