Frau am Hermannplatz bewusstlos geprügelt: Polizei fahndet nach zwei Männern

Die Berliner Polizei fahndet nach zwei Männern, die am 16. April eine Frau am Hermannplatz in Berlin-Neukölln bewusstlos geschlagen haben sollen. Weil der Polizeiliche Staatsschutz in dem Fall nicht weiterkommt, haben die Ermittler nun Fotos der beiden Tatverdächtigen veröffentlicht und bitten die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach ihnen.

Die beiden Männer sollen gemeinsam mit einem dritten in den frühen Morgenstunden des 16. April die Frau und ihre Begleitperson zunächst transfeindlich beleidigt haben. Anschließend sollen sie die Frau mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, woraufhin sie bewusstlos zu Boden ging und in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Beschreibung des ersten Tatverdächtigen: etwa 15 bis 19 Jahre alt

170 bis 175 cm groß

schwarzes Haar

dunkelbraune Augen

schmale Statur

bekleidet mit auffälliger Kappe und Umhängetasche

Beschreibung des zweiten Tatverdächtigen: etwa 16 bis 19 Jahre alt

170 bis 180 cm groß

blondes Haar

sportliche Statur

bekleidet mit dunklem Pullover mit hellem Schriftzug

Der zweite Tatverdächtige Polizei Berlin

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kann Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort der Gesuchten machen? Wer hat die Tatverdächtigen vor, bei oder nach der Tatbegehung gesehen? Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt in Berlin-Tempelhof, am Bayernring 44, unter der Telefonnummer (030) 4664 - 953524, per E-Mail an LKA535@polizei.berlin.de, die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.