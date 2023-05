Berlin-Gesundbrunnen: Mann wird verfolgt und mit Schusswaffe angegriffen

Ein Mann ist am Sonntagmorgen in Gesundbrunnen angegriffen worden. Ein Angreifer schoss auf ihn.

Ein Mann ist am Sonntagabend in Berlin von zwei Unbekannten verfolgt und schließlich mit einer Schusswaffe angegriffen worden. Nach Angaben einer Polizeisprecherin ermittelt nun die Kriminalpolizei. Der Mann sei in Berlin-Gesundbrunnen unterwegs gewesen.

Zwischen den unbekannten Verfolgern und ihm sei es dann in der Neuen Hochstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Schließlich habe einer der Unbekannten auf den Mann geschossen. Ob dessen Verletzungen einem Streifschuss oder der vorhergehenden Auseinandersetzung zuzuschreiben sind, sei noch nicht sicher zu sagen, so die Sprecherin. Die beiden Angreifer konnten unerkannt fliehen. Die Kripo ermittele nun wegen gefährlicher Körperverletzung mit einer Schusswaffe.

Erst vergangene Woche war es in Gesundbrunnen vor einem Café in Jülicher Straße zu einer Schießerei mit zwei Verletzten gekommen