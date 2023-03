Polizei Berlin kontrolliert Hochzeitskorso: Verdacht auf Autorennen 

Die Berliner Polizei war am Sonntagabend in Charlottenburg mit der Kontrolle mehrerer hochwertiger Autos beschäftigt. Es kam zu Staus am Adenauerplatz.

Ein Hochzeitskorso am Adenauerplatz führte am Sonntagabend zu einem großen Polizeieinsatz

Die Berliner Polizei hat am Sonntagabend einen Hochzeitskorso am Adenauerplatz in Berlin-Charlottenburg kontrolliert. Laut ersten Informationen vermuteten die Beamten ein illegales Autorennen. Demnach fuhren mehrere hochwertige Autos in dem Korso, darunter zwei Audi R8 Spyder, Jaguar F-Type, zwei Mercedes AMG G63, ein Mercedes S63 und ein Mercedes C63s.

Die speziell geschulten Beamten der Direktion Verkehr kontrollierten die Fahrzeuge. Ob es Beanstandungen gab, ist derzeit noch nicht bekannt. Sichergestellt wurde jedoch kein Auto. Die Aktion war nach circa zwei Stunden beendet. Für die aufwendigen Kontrollen war die Busspur am Adenauerplatz, Ecke Kurfürstendamm und die dortige Haltestelle gesperrt. Die Ermittlungen zu einem möglichen Kraftfahrzeugrennen laufen. An dem großen Einsatz waren auch Beamte einer Einsatzhundertschaft beteiligt. Nach der Kontrolle konnten Fahrer und Insassen ihren Weg fortsetzen.